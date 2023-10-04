أول تعليق من ملك المغرب بعد الفوز باستضافة كأس العالم 2030

علق ملك المغرب محمد السادس، على استضافة دولته لبطولة كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ووجه الملك محمد السادس في البداية، التهنئة لشعب المغرب، على الفوز باستضافة كأس العالم 2030.

وقال الملك محمد السادس في بيان رسمي: "يمثل هذا القرار إشادة واعترافًا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى".



وتابع: "المغرب ملتزم تماما بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".



يُذكر أن هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة عربية (المغرب) مباريات في كأس العالم بعدما استضافت قطر بمفردها نسخة 2022.