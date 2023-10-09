بـ 1000 جنيه فقط| تفاصيل رحلة لمدة 5 أيام بشرم الشيخ.. هدية لسكان هذه المحافظة

نقدم لكم تفاصيل مهمة حول الفوج الثالث من رحلات "إعرف بلدك" إلى مدينة شرم الشيخ، والتي تم الإعلان عنها بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للبرامج الثقافية. ويأتي هذا التقرير ليقدم لكم نظرة شاملة على ما يتضمنه هذا الحدث والشروط المطلوبة للمشاركة فيه.

تفاصيل رحلة الفوج الثالث

ولمن يهمهم السفر واكتشاف جمال مدينة شرم الشيخ، يمكنهم الانضمام إلى الفوج الثالث من رحلات "إعرف بلدك"، حيث ستمتد هذه الرحلة لمدة 5 أيام و4 ليالٍ. وتم تحديد الفترة المحددة لهذا الفوج بين 11 و15 أكتوبر الجاري.

الشروط والأهلية

للتأهل للمشاركة في هذه الرحلة يجب أن تنطبق عليك الشروط التالية:

العمر: يجب أن يكون عمر المشتركين بين 18 و40 عامًا.

الاشتراك: قيمة الاشتراك بالرحلة تبلغ 1000 جنيه مصري لكل مشترك.

الإقامة: ستكون الإقامة والإعاشة في المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

الاستقبال: يتضمن الاستقبال وجبة الغداء.

التسكين: سيتم توفير الإقامة في غرف رباعية.

الحجز: يمكنك التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال الرابط المخصص.

الدفع: يتم قبول الدفع عبر أي فيزا بنكية.

أولوية المشاركة: يتم منح أولوية المشاركة لأولئك الذين يدفعون أولاً.



الشروط المطلوبة

هناك بعض الشروط المهمة التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار قبل المشاركة:

عدم إصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة في الرحلة.

عدم التبديل أو استرداد المبلغ بعد السداد.

التدخين ممنوع نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

في حالة اكتشاف أي بيانات زائفة أو مخالفة للقوانين والتعليمات، سيتم إخراج المشترك من الرحلة دون استرداد المبلغ.

المشتركون مسؤولون عن تكاليف البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

التجمع للتحرك سيتم من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

يحق للمشرف إجراء أي تعديلات طارئة في البرنامج السياحي حسب الظروف.

وهذه فرصتك للاستمتاع برحلة رائعة إلى مدينة شرم الشيخ واكتشاف جمالها الساحر. لا تفوت هذه الفرصة الرائعة للمشاركة في الفوج الثالث من رحلات "إعرف بلدك" وقضاء أوقات لا تُنسى.