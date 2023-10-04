قاهر iPhone 15..جوجل تطلق هاتف Pixel 8 Pro بسعر أرخص

أطلقت شركة جوجل العملاقة أحدث هواتفها الجديدة وهي سلسلة جوجل بيكسل والتي تضم هاتفي Google Pixel 8 و 8 Pro ، لا تترك Google الكثير للخيال عندما يتعلق الأمر بالهواتف وهذا هو الحال إلى حد كبير مع Pixel 8 Pro. بفضل مجموعة كبيرة من التسريبات، ربما رأيت شريط الكاميرا المحدث الخاص به، وقرأت كل شيء عن ميزات صور الذكاء الاصطناعي الجديدة، واستعدت نفسك لارتفاع السعر بمقدار 100 دولار ليصل السعر الأساسي إلى 999 دولارًا. حتى مستشعر درجة الحرارة المدمج في 8 Pro لا يعد مفاجأة تامة، على الرغم من كونه أكبر إضافة غير متوقعة إلى السلسلة منذ سنوات.





Pixel 8 Pro هو أحدث إصدار من Google لهاتف رائد. يعتمد إصدارًا محسّنًا من تصميم العام الماضي ، حيث يدمج قطع الكاميرا في شكل بيضاوي طويل واحد ، ويلتزم بخلاف ذلك بصيغة معروفة وتعمل. إنه مألوف من الخارج والذكاء الاصطناعي بالكامل في الداخل.





تقع مجموعة الشرائح المخصصة من الجيل الثالث في Google ، Tensor G3 ، في قلب Pixel 8 Pro. إنها مسؤولة عن الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ، لكن Google لا تقدم أي ادعاءات حول كفاءة البطارية أو إدارة الحرارة بشكل أفضل. على السطح الخارجي ، يبتعد Pixel 8 Pro عن Pixel 8 القياسي من خلال تصميم غير لامع على اللوحة الزجاجية الخلفية ، والتي ستأتي باللون الأسود الحالك ، والبورسلين ، والأزرق الفاتح "bay".





قاهر ال iPhone 15..جوجل تطلق هاتف Pixel 8 Pro بسعر أرخص

تحصل كلا الطرازين على ترقية الشاشة هذا العام ، ولكن فقط 8 Pro يأتي مع شاشة LTPO (أطلقت Google علامة "Super Actua" على هذه الشاشة) مع معدلات تحديث متغيرة من 1 هرتز إلى 120 هرتز. لا يزال قياس الشاشو 6.7 بوصة ، لكنها تتخلص أخيرًا من الحواف المنحنية لصالح شاشة مسطحة تمامًا. كما أنه يأتي مع ذروة سطوع أعلى تبلغ 2400 شمعة في المتر المربع ، وهو ساطع للغاية. لن ينشط هذا إلا في الظروف شديدة السطوع في ضوء الشمس المباشر ، ولكن iPhone 15 Pro و Pro Max لا يقفزان إلا إلى 2000 شمعة في المتر المربع في وضع السطوع العالي. بافتراض أن Pixel 8 Pro يمكنه بالفعل الحفاظ على هذا المستوى من السطوع دون ارتفاع درجة الحرارة ، فهذا أمر مثير للإعجاب.





قاهر ال iPhone 15..جوجل تطلق هاتف Pixel 8 Pro بسعر أرخص

هذه بعض الترقيات المتوقعة تمامًا على أساس سنوي ، ولكن هذه المرة ، أضافت Google شيئًا يصعب تخمينه: مستشعر درجة الحرارة. تقول الشركة أنه يمكنك استخدامه لمسح الأشياء مثل المشروبات والأسطح لقراءة درجة حرارتها وأنها تتقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء للسماح باستخدامها في استشعار درجة حرارة الجسم. هذه ليست حقًا ميزة سعى إليها أي شخص على هاتفه . في أخبار أكثر فائدة ، قامت Google بترقية تقنية إلغاء قفل الوجه Pixel 8 و 8 Pro بحيث يمكن الآن استخدامها للدفع - في السابق ، كان لا يمكن استخدامها إلا لإلغاء قفل هاتفك.





يوجد مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بعدسة f / 1.7 أفتح قليلاً. تحصل وحدة التكبير البصري 5x في Pro على كاميرا 48 ميجابكسل محسّنة مع ضبط تلقائي للصورة أسرع، وهناك مستشعر 48 ميجابكسل بدقة أعلى في الكاميرا فائقة الاتساع، والتي أصبحت الآن قادرة على التركيز على مسافة تصل إلى 2 سم في وضع الماكرو. كما تحصل الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجابكسل على ترقية، وتتميز الآن بالضبط التلقائي للصورة. كما يحصل هاتف Pro على بعض عناصر التحكم في الكاميرا الاحترافية ستتمكن من التحكم في التركيز وسرعة الغالق والعدسة التي يتم استخدامها والوصول إلى تصوير 50 ميجابكسل بتنسيق JPEG أو RAW مباشرةً من تطبيق الكاميرا الأصلي.

بطبيعة الحال ، هناك العديد من ميزات البرامج الجديدة - جميعها موجودة في Google Photos. عندما تلتقط سلسلة من الصور لمجموعة من الأشخاص ، ستكون لديك الخيار في وقت لاحق لاختيار أفضل وجه للموضوعات الخاصة بك وحفظها في إطار واحد نهائي. هناك أيضًا أداة مسح الصوت السحري Audio Magic Eraser ، التي تهدف إلى عزل الأصوات المزعجة في مقاطع الفيديو حتى تتمكن من تقليلها أو إزالتها.

هناك ميزتان إضافيتان غير متوفرتين في الإطلاق ولكنهما ستأتيان قريبًا ، بما في ذلك Magic Editor ، أداة تحرير الصور الذكية التي قدمتها Google في المعرض التوضيحي. هناك أيضًا تعزيز الفيديو Video Boost ، الذي يأخذ بعض عمليات المعالجة خارج الجهاز وإلى السحابة ويتيح فيديو Night Sight. و Zoom Enhance - متاح فقط لـ Pixel 8 Pro بشكل مثير للاهتمام - يمكن أن يساعدك على التكبير في الصور وإعادة إنشاء التفاصيل الدقيقة بعد التقاطها.

تحصل Google Assistant بعض التحديثات في الذكاء الاصطناعي أيضًا ، على الرغم من أنها ليست بالقرب من أن تصبح باردًا تمامًا. تقول Google إنها ستكون قادرة على فهم الكلام بشكل أفضل والتعرف على الوقفات والملء بشكل أكثر فعالية. ستكون أيضًا قادرة على ترجمة صفحات الويب لقراءتها بصوت عالٍ لك. حتى لوحة المفاتيح تحصل على نكهة الذكاء الاصطناعي بوجود خيار لمسة واحدة لتنظيف الأخطاء الطباعية والأخطاء النحوية.

بصرف النظر عن ميزات تحرير الصور ، يبدو كله وكأنه تلميح حول المكان الذي ترغب Google في أن تأخذه Pixel في السنوات القليلة المقبلة مع بلوغ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإنتاجي نضوجها - قريبًا ، ولكن ليس هناك بعد. حتى بعض ميزات تحرير الصور الأكثر قوة لن تتوفر في إطلاق Pixel 8 Pro ، لذا سيتعين علينا الانتظار للحصول على القصة الكاملة. في الوقت الحالي ، يمكن الطلب المسبق لـ Google Pixel 8 Pro اليوم ويبدأ سعره من 999 دولارًا مع سعة تخزين 128 جيجابايت.



