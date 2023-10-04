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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تطلق تحديثات وميزات رائعة لـسماعات Pixel Buds Pro اللاسلكية.. تفاصيل

سماعات جوجل اللاسلكية
سماعات جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro

كشفت شركة جوجل في حدثها الأضخم، Made by Google الذي أقيم بمدينة نيويورك، والذي شمل إطلاق هواتف Pixel الجديدة، Google Pixel 8، أن سماعات Pixel Buds Pro اللاسلكية ستستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن وقت بدء التحدث وتقليل ضوضاء الخلفية عن طريق التبديل إلى وضع الشفافية. 

وقالت الشركة إن سماعات Pixel Buds Pro حصلت على تحديثات رائعة للغاية، أبرزها ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، فمثلا عندما تنتهي من التحدث تستأنف الموسيقى وتعود السماعات مرة أخرى إلى وضع إلغاء الضوضاء النشط. 

وحصلت سماعات Pixel Buds Pro اللاسلكية على تحديثات مهمة للغاية منها، ميزات مثل اكتشاف المحادثة والتي تشبه ميزات التعرف على المحادثة من أبل لسماعات AirPods ، بالإضافة إلى إحصائيات الاستماع، ودعم Bluetooth Super Wideband للحصول على جودة صوت أفضل عند الاتصال.

كما أن تحديث Pixel Buds Pro يجعل سماعات الأذن متوافقة مع تقنية Bluetooth Super Wideband، كما تدعي الشركة أنه إذا كنت تستخدمها مع هاتف Pixel، فإن جودة صوتك للمكالمات ستكون أفضل للشخص الآخر بسبب النطاق الترددي الإضافي. 

وطرحت جوجل أيضًا وضع ألعاب منخفضا زمن الوصول، والذي يقلل زمن الوصول الصوتي إلى النصف لألعاب محددة، كما يتمتع المنافسون مثل OnePlus بوضع زمن الوصول المنخفض لسماعات الأذن الخاصة بهم عند إقرانها بهواتفهم الخاصة لفترة من الوقت. 

وقامت جوجل بطرح إحصائيات الاستماع لتعرف مدى ارتفاع صوت استماعك للموسيقى مع اقتراحات لخفض مستوى الصوت، بالإضافة إلى ذلك، تطلق جوجل تطبيق الويب Pixel Buds Pro لأجهزة Chromebook للسماح لك بتغيير الإعدادات أو تثبيت تحديثات البرامج الثابتة.

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