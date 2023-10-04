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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تعلن رسميا عن نظام التشغيل Android 14.. اعرف مميزاته

نظام التشغيل Android
نظام التشغيل Android 14

كشفت شركة جوجل في حدثها الأضخم، Made by Google الذي أقيم بمدينة نيويورك، عن نظام التشغيل الأحدث Android 14 والذي يضم عددا من الميزات الفائقة. 

 

وقالت جوجل إن نظام التشغيل Android 14 الأحدث من شركة تم إطلاقه في القوت الحالي  لهواتف Pixel الجديدة Google Pixel 8 والتي تضم هاتفي Pixel 8 و 8 Pro، كما سيتم إطلاقه لهواتف أندرويد الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.      

 

ويضيف  نظام التشغيل Android 14 شاشات قفل قابلة للتخصيص، ودعمًا أفضل لمفتاح المرور، وميزات صحية جديدة على الهواتف.  

ويجلب التحديث معه بعض ميزات الأمان الجديدة مثل دعم أعمق لمفتاح المرور، وحماية الخصوصية للتعامل مع وسطاء البيانات المشبوهين، وعدد كبير من واجهة المستخدم، والتخصيص، والتحديثات الصحية. 

 

وتعد الميزة الأبرز لنظام التشغيل Android 14 أن التحديث سيمنحك تخصيصات جديدة لشاشة القفل، ويمكنك التبديل بين أنماط وتنسيقات الساعة المختلفة، مما يجعل نمط الهاتف أكثر خصوصية.

وأتاحت جوجل ميزة رائعة لتمكين المستخدمين من إنشاء خلفيات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولن تكون هذه الميزة متاحة إلا على Pixel 8 و8 Pro عند الإطلاق.


كما أن هناك دعم موسع لمفتاح المرور، والذي سيتيح لك استخدام بصمة إصبعك لتسجيل الدخول إلى تطبيقات الطرف الثالث، كما سيمكن للتطبيقات استخدام مدير الاعتماد الجديد لنظام أندرويد لتجميع جميع طرق تسجيل دخول المستخدم، مثل كلمات المرور و"تسجيل الدخول باستخدام جوجل كوسيلة لتبسيط تجربة تسجيل الدخول وتقديم الخيار الأكثر أمانًا فقط.

 

كما تشمل الميزات الأخرى دعمًا أفضل لملحقات الكاميرا، ودعم صور HDR 10 بت، وميزة Health Connect الجديدة لنظام أندرويد، والتي تخزن بيانات الصحة واللياقة البدنية على الهواتف على غرار ميزة Apple Health في هواتف آيفون. 

 

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