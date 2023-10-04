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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يشارك في أسبوع السينما العربية .. طرح فيلم حديد نحاس بطّاريّات بالإمارات

فيلم حديد نحاس بطّاريّات
فيلم حديد نحاس بطّاريّات

ينطلق الفيلم الروائي حديد نحاس بطّاريّات للمخرج وسام شرف لمدة أسبوع في سينما عقيل في الإمارات ابتداءً من يوم 15 أكتوبر، كما سيحصل على عرض واحد ضمن فعاليات النسخة الثانية من أسبوع السينما العربية (6 -14 أكتوبر)، وكانت MAD Solutions الشركة الموزعة للفيلم في العالم العربي قد أطلقت البوستر والإعلان التشويقي الرسمي للفيلم.

 

شهد حديد نحاس بطّاريّات عرضه العالمي الأول في مسابقة جورناتي ديل أوتوري ضمن الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة Europa Cinemas لأفضل فيلم أوروبي ووصفته لجنة التحكيم بالفيلم الممتع والأصيل ويدعو للتفاؤل، وقالت عن مخرجه "شرف قدم قصة حب تحمل عناصر خيالية قوية، هناك لمسات حانية، راحة سببها الابتعاد عن الوعظ، وبعض اللحظات السوداوية المرحة"، ويُعد وسام شرف هو أول مخرج عربي ينال فيلمه هذه الجائزة. 

كما حصل الفيلم على عرضه الأول في العالم العربي في مهرجان البحر السينمائي الدولي.

وفاز الفيلم بجائزة الجمهور في مهرجان بلفور السينمائي في فرنسا، ونال تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان هامبورج السينمائي، وجائزة موزاييك للتواصل الثقافي في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي.

فيلم حديد نحاس بطّاريّات تلقى العديد من الإشادات النقدية عربيًا وعالميًا فقد وصفه موقع آي سي إس العالمي بالفيلم المٌتقن ومخرجه قدم شيئًا استثنائيًا بالغوص بعمق في حيوات الشخصيات، أما موقع سيني يوروبا فكتب "حكاية تشع بالسحر والحقيقة تحت غطاء من المرح"، فيما قال الناقد هوفيك حبيشان "ألقى المخرج نظرة لم يسبق أن حضرت بهذا الشكل في السينما اللبنانية، وبلغة سينمائية تتراوح بين الحزن والخفّة".

شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية ومن أبرزها مهرجان كالكوتا السينمائي الدولي، ومهرجان مونبيلييه للسينما المتوسطية، ومهرجان تسالونيكي السينمائي، و، ومهرجان هونج كونج للسينما الآسيوية، ومهرجان أرابيسك السينمائي في اسكتلندا، مهرجان بيون السينمائي الدولي، ومهرجان نوافذ سينمائية على المغرب العربي والشرق الأوسط في فرنسا. 

يدور الفيلم حول أحمد اللاجئ السوري الذي ظن في أثناء تجوله في شوارع بيروت بحثًا عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها أنه سيجد الحب مع مهدية ذات الأصول الأثيوبية. لكن تبدو مثل القصة مستحيلة في هذه المدينة. هل سيتمكن هذان اللاجئان العاطفيان من العثور على الطريق للحرية في حين أن أحمد - أحد الناجين من الحرب- يتأثر بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن؟

حصل مشروع حديد نحاس بطّاريّات على دعم من المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة (CNC)، ومنطقة كورسيكا مؤسسة الدوحة للأفلام ووزارة الثقافة الإيطالية، وصندوق دعم الأفلام الفرانكفوني وMEDIA. كما فاز المشروع بمنحة تسويقية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجائزة المعهد الفرنسي في تونس من منصة قرطاج للمحترفين ضمن أيام قرطاج السينمائية، وجائزة Arte في مهرجان بوسان السينمائي، وجائزة المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة في ملتقى دبي السينمائي.

الفيلم من إخراج وسام شرف يشاركه التأليف هالة دباجي ومارييت ديسير، وبطولة كلارا كوتور وزياد جلاد ورفعت طربيه ودارينا الجندي، ومن إنتاج Né à Beyrouth Films وAurora Films وIntramovies التي تتولى أيضاً المبيعات والتوزيع دولياً، بينما تقوم MAD Solutions بتوزيع الفيلم في العالم العربي.

حديد نحاس بط اري ات الفيلم الروائي حديد نحاس بط اري ات مسابقة جورناتي ديل أوتوري

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