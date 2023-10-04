آلاف الشراقوة بمكاتب الشهر العقاري يحررون التوكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقارى بمحافظة الشرقية إقبالا متزايدا من المواطنين لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

أكد الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية عضو مجلس الشيوخ أن الآلاف من المواطنين من السيدات والرجال وكبار السن حرصوا على التوافد على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسي لرد الجميل والحفاظ على استقرار الوطن ولاستكمال الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أمين الحزب بالشرقية أن المواطنين اصطفوا فى طوابير طويلة رافعين أعلام مصر وصور الرئيس مرددين الأغانى الوطنية مؤكدين انه لا بديل للسيسي لرئاسة مصر وانه الاقدر على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان خلال المرحلة القادمة.

وعلى جانب آخر انطلقت المسيرات المؤيدة للرئيس السيسي بجميع ميادين ومدن المحافظة لإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصرى يقف خلف قائده ويدعمه قلبا وقالبا وإنه لا جدوى للمؤامرات التى تحاك للنيل من أمن وأمان واستقرار الوطن.

وقد ردد المشاركون فى المسيرات الشعبية "كمل المشوار ياسيسي.. انت رئيسي.. كمل واحنا معاك.. إحنا فى ظهرك يا بطل" مؤكدين أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بإرادة القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة وتتعامل معها وتجفف أثارها السلبية للمواطن المصرى.

وأشار النائب الدكتور محمد سليم أمين المحافظة، إلى أن أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية أعدت استراحات ومقاعد انتظار امام مقار الشهر العقاري كما قام فريق من المتطوعين الشباب من أعضاء الحزب بتنظيم وترتيب اعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت علي مكاتب التوثيق ، والتي تضاعفت عقب اعلان الرئيس ترشحه في ختام مؤتمر حكاية وطن حيث يقوم الفريق بتقديم التسهيلات للمواطنين أمام مقار الشهر العقاري البالغ عددها 15 مقرا.

وأكد أمين الحزب بالشرقية أن أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالشرقية برئاسة الدكتورة زينب فهيم أمينة أمانة المرأة بالتنسيق مع أمانة الحزب بمركز الزقازيق بقيادة المهندس عدلي باشا أمين المركز نظمت مسيرة حاشدة لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وضمت المئات من السيدات والفتيات والشباب بنطاق الشهر العقاري بالزقازيق، وجابوا عدد من الشوارع المحيطة وصولا إلى مقر مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي رافعين الأعلام وصور الرئيس السيسي.

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