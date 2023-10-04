تناقضات حمدين صباحي.. من هوس الزعامة المزيفة إلى دعم الإخوان الإرهابية

أثار حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة السابق، الجدل حوله بعد التناقض الكبير الذى ظهر من خلال زيارته لبشار الأسد ومصافحته له والجلوس إلى جواره برغم موقف صباحي من الرئيس السورى بشار الأسد عام 2012 واستنكار ما وصفه بالمذابح التى يرتكبها نظامه.

تحالف مع جماعة الإخوان "الإرهابية"

ولم يكتف حمدين صباحي بإثارة الجدل حوله بقضية الأسد ولكن حاول صباحي من خلال تاريخه السياسي والبرلماني أن يظهر بمظهر المناصر والمدافع عن حقوق المصريين والعدالة الاجتماعية ومناصرة القضايا الوطنية، كما أنه تحالف مع جماعة الإخوان "الإرهابية" في العديد من المواقف رغم الاختلاف الأيدولوجي بين الفكرين، وحالة العداء التي يكنها الإخوان للراحل جمال عبد الناصر.

من الواضح أن حمدين صباحى شبح الزعامة يسيطر عليه كليا، فرغم عزوفه عن الحياة السياسية بعد السقوط الذريع في انتخابات الرئاسة إلى أن "شبح الزعامة" ظل يطارده لم يستطع التخلص منه فعاد إلى مربع السياسة عبر الحركة المدنية الديمقراطية، وتسلل إليها عبر حزب الكرامة، وحاول من خلال خطاباته الرنانة لعب دور الزعامة بما يملكه من خبرة سياسية وبرلمانية ومحاولاته الدؤوبة الفاشلة في انتخابات الرئاسة ، ورغم ذلك يحاول صباحي ممارستة دور القائد في الحرة من خلال اعلان حزبه دعم المرشح أحمد طنطاوي ، ومحاولاته المستميتة لجر الحركة لتأييده بالرغم من وجود مرشحين محترمين آخرين مثل فريد زهران وجميلة إسماعيل.

قام حمدين صباحي بمحاولات تخوين عديدة لكل من يعلن تأييد واختيار مرشح آخر بخلاف طنطاوي حتي وإن كان داخل الحركة وذلك يؤكد أنه لا يؤمن بحرية الرأى والتعبير ويظهر التناقض الكبير فى شخصية حمدين صباحي.