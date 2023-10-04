عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تناقضات حمدين صباحي.. من هوس الزعامة المزيفة إلى دعم الإخوان الإرهابية

حمدين صباحي
حمدين صباحي

أثار حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة السابق، الجدل حوله بعد التناقض الكبير الذى ظهر من خلال زيارته لبشار الأسد ومصافحته له والجلوس إلى جواره برغم موقف صباحي من الرئيس السورى بشار الأسد عام 2012 واستنكار ما وصفه بالمذابح التى يرتكبها نظامه.

 

تحالف مع جماعة الإخوان "الإرهابية"

ولم يكتف حمدين صباحي بإثارة الجدل حوله بقضية الأسد ولكن حاول صباحي من خلال تاريخه السياسي والبرلماني أن يظهر بمظهر المناصر والمدافع عن حقوق المصريين والعدالة الاجتماعية ومناصرة القضايا الوطنية، كما أنه تحالف مع جماعة الإخوان "الإرهابية" في العديد من المواقف رغم الاختلاف الأيدولوجي بين الفكرين، وحالة العداء التي يكنها الإخوان للراحل جمال عبد الناصر.

من الواضح أن حمدين صباحى شبح الزعامة يسيطر عليه كليا، فرغم عزوفه عن الحياة السياسية بعد السقوط الذريع في انتخابات الرئاسة إلى أن "شبح الزعامة" ظل يطارده لم يستطع التخلص منه فعاد إلى مربع السياسة عبر الحركة المدنية الديمقراطية، وتسلل إليها عبر حزب الكرامة، وحاول من خلال خطاباته الرنانة لعب دور الزعامة بما يملكه من خبرة سياسية وبرلمانية ومحاولاته الدؤوبة الفاشلة في انتخابات الرئاسة ، ورغم ذلك يحاول صباحي ممارستة دور القائد في الحرة من خلال اعلان حزبه دعم المرشح أحمد طنطاوي ، ومحاولاته المستميتة لجر الحركة لتأييده بالرغم من وجود مرشحين محترمين آخرين مثل فريد زهران وجميلة إسماعيل.

 

قام حمدين صباحي بمحاولات تخوين عديدة لكل من يعلن تأييد واختيار مرشح آخر بخلاف طنطاوي حتي وإن كان داخل الحركة وذلك يؤكد أنه لا يؤمن بحرية الرأى والتعبير ويظهر التناقض الكبير فى شخصية حمدين صباحي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

ترشيحاتنا

المستقلين الجدد: حمدين صباحي لم يحترم ذكرى نصر أكتوبر بإقحام الإخوان بالمشهد السياسي

استنكار حزبي لفتح حمدين صباحي الطريق أمام عودة الإخوان للمشهد السياسي

تناقضات حمدين صباحي.. من هوس الزعامة المزيفة إلى دعم الإخوان الإرهابية

40 ضحية من بينهم 23 جنديًا.. الهند تغرق بسبب الفيضانات |شاهد

رفع آثار حادث انقلاب ميني باص بالأوتوستراد | ونقل المصابين إلى المستشفيات

انخفاض ملحوظ في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 - 10- 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

فيديو

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ