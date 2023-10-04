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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منعرفش| الحركة المدنية الديمقراطية ترفض التعليق على تقاضي طنطاوي بدل الصحفيين

أحمد طنطاوي المرشح
أحمد طنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية

رفض خالد داود، المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، التعليق على ما نشره أحد المواقع بشأن تقاضي أحمد طنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لبدل التدريب والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين والمقدر بمبلغ 3600 جنيه.

الحركة المدنية ترفض التعليق على مخالفة أحمد طنطاوي بنقابة الصحفيين

 

ورد خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، على سؤال طرحه أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الحركة المدنية الديمقراطية بمقر حزب المحافظين مساء اليوم الأربعاء، قائلاً: أنا لا أمثل حملة أحمد طنطاوي أنا أمثل الحركة المدنية فقط.. وأنا فعلا معرفش".

وأضاف "داود" أن الحركة المدنية الديمقراطية سننتظر حتي يوم 14 أكتوبر الجاري لنري من الذي سيستكمل أوراق الترشيح ثم نحدد موقف ونأخذ القرار المناسب، مستشهداً بحديث أكمل قرطام بأنه ضد منع أى شخص يقرر ترشيح نفسه فى الانتخابات لعدم حدوث انتهاك فى العملية الانتخابية.

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