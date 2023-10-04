برناردو سيلفا يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لملاقاة لايبزيج الألماني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي

وعاد برناردو سيلفا للتواجد في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: كايل ووكر - رودري - برناردو سيلفا - ريكو لويس

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ريد بول أرينا"، معقل لايبزيج.