ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - بابلو جافي - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي

وتُقام المباراة على ملعب إستاديو دو دراجاو معقل فريق بورتو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.