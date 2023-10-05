فيفو تعلن رسميا عن هاتف V29 Pro بمواصفات فائقة

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفها المميز V29 Pro والذي يأتي بعدد من المواصفات والقدرات الكبيرة أبرزها المعالج القوي، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع شاشة فائقة الجودة وبطارية ذات سعة كبيرة.



يأتي هاتف فيفو V29 Pro بشاشة منحنية من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة، مع دقة تبلغ 1260 × 2800 بكسل ومعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع أقصى سطوع يبلغ 1300 شمعة في المتر المربع وتعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز مع 16000 مستوى سطوع، مع تغطية DCI-P3 كاملة وميزة +HDR10.

ويقدم هاتف فيفو V29 Pro مستشعر IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 وتثبيت الصورة البصرية OIS، مع كاميرا أخرى مميزة بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED خلفي ، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة تكبير 2x ، كما تتميز الكاميرا بالتوافق مع ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويعمل هاتف فيفو V29 Pro ،بمعالج قوي من نوع Dimensity 8200 من شركة ميديا تيك التايوانية، حيث يوفر أداءً فائقًا، خاصة في GPU، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع مساحة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف فيفو V29 Pro على بطارية كبيرة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، كما يوفر فتحات SIM مزدوجة، مع منفذ للشحن من نوع USB-C، وشاحن بتقنية FlashCharge .

ويبلغ هاتف فيفو V29 Pro حوالي 480 دولارًا أمريكيا لنسخة 8 جيجابايت رام، وسعر 515 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت رام في الأسواق العالمية.