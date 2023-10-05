عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن رسميا عن هاتف V29 Pro بمواصفات فائقة

هاتف فيفو V29 Pro
هاتف فيفو V29 Pro

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفها المميز V29 Pro والذي يأتي بعدد من المواصفات والقدرات الكبيرة أبرزها المعالج القوي، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع شاشة فائقة الجودة وبطارية ذات سعة كبيرة.  
 

يأتي هاتف فيفو V29 Pro بشاشة منحنية من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة، مع دقة تبلغ 1260 × 2800 بكسل ومعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع أقصى سطوع يبلغ 1300 شمعة في المتر المربع وتعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز مع 16000 مستوى سطوع، مع تغطية DCI-P3 كاملة وميزة +HDR10. 

ويقدم هاتف فيفو V29 Pro مستشعر IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 وتثبيت الصورة البصرية OIS، مع كاميرا أخرى مميزة بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED خلفي ، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة تكبير 2x ، كما تتميز الكاميرا بالتوافق مع ظروف الإضاءة المنخفضة. 

 

ويعمل هاتف فيفو V29 Pro ،بمعالج قوي من نوع Dimensity 8200 من شركة ميديا تيك التايوانية، حيث يوفر أداءً فائقًا، خاصة في GPU، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع مساحة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت.  

ويحتوي هاتف فيفو V29 Pro على بطارية كبيرة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، كما يوفر فتحات SIM مزدوجة، مع منفذ للشحن من نوع  USB-C، وشاحن بتقنية FlashCharge . 

 

ويبلغ هاتف فيفو V29 Pro حوالي 480 دولارًا أمريكيا لنسخة 8 جيجابايت رام، وسعر 515 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت رام في الأسواق العالمية. 

 

 

هاتف فيفو V29 Pro V29 Pro فيفو هواتف فيفو مواصفات V29 Pro سعر V29 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

9 سلع أساسية ستنخفض أسعارها خلال ساعات بأمر الحكومة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية

الزواج وتبرع عبد الناصر.. أرملة الراحل محمد حسنين هيكل تكشف تفاصيل خاصة

ليس الأول.. اختيار علماء من جامعة الأزهر ضمن الأكثر تأثيرا في العالم

كوارث لا تحصى بعد فيضان مدمر ضرب الهند.. تفاصيل

دعاء القنوت في صلاة الفجر .. ورد فيه الكثير من الروايات

ترامب يقترح وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا .. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق.. أية سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال يوميا؟

بدون حجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

لأول مرة بالتاريخ..كيف يقام مونديال 2030 في 6 دول من 3 قارات؟

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ