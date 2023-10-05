برلمانى: الحكومة تسعى بجهود كبيرة لجذب العديد من الاستثمارات

أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤتمر "حكاية وطن" من أهم المؤتمرات التى عقدت، حيث كانت مسار لكل الوزارات المختلفة لعرض وتوضيح كافة الإنجازات للدولة المصرية، والتى تمت فى خلال الـ9 سنوات الماضية .

وأشادت "الكسان" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدور الذى قام به إعتبارا من 2014، مؤكدة على جهود والرؤى والإنجازات التى قام بها على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أنه قام بإعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى، والتى ظهرت فى عرض كل وزير لمهام وإنجازات وزارته فى مؤتمر"حكاية وطن"، والتى أوضحت الجهود التى قامت بها لأجل مقاومة التحديات والنهوض بالدولة .

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية لها دور كبير فى النهوض الإقتصادى، لانها المسؤلة على الإعتمادات المالية التى تقوم بالصرف على كل هذه الأعمال، مشيرة إلى أن مصروفات الدولة أكثر من الإرادات التى تحققها، وبالتالى هناك عجز وفجوة، على الرغم من ذلك إستطاعت الدولة تخطى هذه التحديات من إصلاح إقتصادى .

وأوضحت أن حرب روسيا واكرانيا من أسباب الأزمة التى مرت بها مصر، مشيرة إلى أنها أزمة عالمية، وسببت فى غلق دول العالم، ووقوف سلاسل الإمداد، ووقوف أنتجاج الكثير من المصانع فى الخارج، وبالتالى أصبح من الصعب الحصول على بعض السلع، وبالتالى كان هناك إرتفاع فى أسعارها أدى والذى أدى إلى التضخم، خاصا أن مصر تعتمد بشكل كبير على الإستيراد من روسيا، مشيرة إلى أن دول كثيرة تعرضت لهذه الأزمة مع مصر .

وأضافت أن مصر قامت بتخطى كل هذه الأزمات، من تسديد مستحقاتها من الديون، والسعى إلى العمل بخطة خمسية فى الفترة القادمة بنزولها بمستوى الدين العام، وبالتالى تحقيق قدر أكبر من الإزدهار .

وأشارت إلى أن وزراة المالية تسعى بجهود كثيرة فى الفترة القادمة، لجذب العديد من الإستثمارات من أجل نمو وإزدهار الدولة، وذلك سوف يظهر خاصا بعد العديد من التحالافات من دخولها مجموعة بريكس وبنك التنمية الجديد وفى البنك الأسيوى التنموى للإستثمار .

ويأتى هذا فى إطار مناقشة الدكتور محمد معيط وزير المالية فى مؤتمر "حكاية وطن"، والتى غستعرض الصورة الحقيقية فى المسار الإقتصادى لمصر فى 43 سنة، وتحسنه فى 9 سنوات، وهناك خطة لخغض الموازنة بنسبة5 % .