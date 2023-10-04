إصابة ليفاندوفسكي .. برشلونة يتقدم على بورتو في دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق برشلونة على مضيفه بورتو البرتغالي، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف برشلونة جاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق فيران توريس، بعد دقائق من نزوله كبديل لـ ليفاندوفسكي، الذي تعرض للإصابة.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - بابلو جافي - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي