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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للمعلم.. ورسالة تهنئة من وزير التعليم

اليوم العالمي للمعلم
اليوم العالمي للمعلم

يحتفل العالم اليوم، الخميس، بـ اليوم العالمي للمعلم، وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد” كل ما تريد معرفته عن تفاصيل هذا اليوم.

يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للمعلم يوم 5 أكتوبر من كل عام، وذلك لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسئوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم. 

ماذا قال وزير التربية والتعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؟

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” موجها رسالة تهنئة لجميع المعلمين: “أبنائي وزملائي المعلمين والمعلمات، لا يسعني في اليوم العالمي للمُعَلِم الذي تحل ذكراه يوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعًا”.

وأضاف الدكتور رضا حجازي: “كما أتقدم بخالص التقدير لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب ويترك أثرًا طيبًا في نفوسهم، ويساهم في صناعة شخصياتهم وتشكيل عقولهم”.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن المعلم صاحب رسالة سامية، يعمل على رقي المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

جدير بالذكر أنه يجري تنظيم اليوم العالمي للمعلم بالشراكة بين منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين.

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