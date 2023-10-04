ركلة جزاء صحيحة| حكم دولى سابق يعلن مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وإنبي

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن طارق مجدي حكم لقاء الأهلي وإنبي يمتاز بالهدوء طوال اللقاء، وقدم مستوى جيد طوال اللقاء مع معاونيه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ركلة جزاء الأهلي لصالح ديانج صحيحة 100%، وقرار طارق مجدي كان صحيح منذ اطلاق صافرته".

وأضاف: "هدف انبي الذي سجله تسلل واضح، ولا أعرف لماذا استغرق الفار وقت طويل من أجل فحص الحالة، فمنذ الوهلة الأولى الكرة واضحة".

وأتم: "هدف أنتوني موديست الذي ارتطم بأحد اقدام مدافعي انبي، الحكم هو المسؤول عن تحديد من هو مُسجل الهدف، وفي النهاية طارق مجدي قدم مستوى رائع طوال اللقاء".