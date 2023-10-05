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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيران توريس يقود برشلونة للفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

فاز فريق برشلونة على مضيفه بورتو البرتغالي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف برشلونة جاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق فيران توريس، بعد دقائق من نزوله كبديل لـ ليفاندوفسكي، الذي تعرض للإصابة.

انتصار “البارسا” ، رفع رصيدهم لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد بورتو عند 3 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل برشلونة 

وضم تشكيل برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - بابلو جافي - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي

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