لاتسيو يفوز على سيلتيك 2-1 في دوري أبطال أوروبا

فاز لاتسيو الإيطالي على سيلتيك الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سيلتك عن طريق كيوكو فوروهاشي في الدقيقة 12، قبل أن يدرك لاتسيو التعادل في الدقيقة 29 عن طريق ماتياس فيسينو.

وسجل بيدرو رودريجز الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود فريقه لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع لاتسيو، الذي تعادل في الجولة الأولى بهدف لمثله مع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد الإسباني.

على الجانب الأخر، تلقى سيلتك الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام فينورد الهولندي في الجولة الأولى، ليحتل المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.