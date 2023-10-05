مانشستر سيتي يفوز على لايبزيج 3-1 في دوري أبطال أوروبا

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 25، لكن لويس أوبيندا تعادل للايبزج في الدقيقة 48.

وانتفض مانشستر سيتي في الوقت المناسب، بعدما أضاف البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 84، فيما تكفل جيريمي دوكو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مباراته الثانية بالمجموعة، فيما توقف رصيد لايبزج عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل يونج بويز وريد ستار المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.