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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القطاع الخاص الأمريكي يضيف 89 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي

صدى البلد

خيبت أرقام وظائف القطاع الخاص الأميركي الآمال في شهر سبتمبر عندما سجلت ارتفاعاً بـ 89 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بإضافة 153 ألف وظيفة، وبانخفاض أيضاً عن مستويات الشهر الماضي التي وصلت لـ 180 ألف وظيفة.

ويقدم تقرير ADP بعض المعلومات التي يمكن أن تفيد الفدرالي الأميركي في حربه ضد التضخم بسلاح رفع الفائدة. 

ومع ذلك، يمكن أن تختلف أرقام ADP بشكل كبير عن أرقام الحكومة الرسمية، والذي يأتي يوم الجمعة.

ويقدر الاقتصاديون أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 170 ألف وظيفة في سبتمبر، بانخفاض عن زيادة قدرها 187 ألف وظيفة في أغسطس، وفقًا لتقديرات داو جونز.

وجاءت إضافة الوظائف، وفقًا لتقرير الأربعاء، بشكل حصري تقريبًا من الخدمات، والتي ساهمت بـ 81 ألف وظيفة في المجموع، ومن هذا المجموع، جاء جميعهم تقريبًا من قطاع الترفيه والضيافة، الذي أضاف 92 ألف وظيفة.

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