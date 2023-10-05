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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان يتحدى الأهلي: أحمد فتوح زملكاوي ولن يرحل عن ميت عقبة

صدى البلد

أكد أحمد سليمان، المرشح على مقعد العضوية، في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، سيجدد تعاقده مع النادي.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: أحمد فتوح سيجدد عقده مع نادي الزمالك، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.

وأضاف: أتحدى أي شخص، يقول إن فتوح جلس مع مسؤولي النادي الأهلي، اللاعب سيجدد عقده مع نادي الزمالك.

وأوضح: وكيله أحمد يحيى، يوجد حوله العديد من علامات الاستفهام، خلال وجوده في نادي الزمالك رحل العديد من اللاعبين المهمين، وهو وكيل أحمد فتوح أيضًا، سأتحدث معه حول ذلك الأمر.

وينتهي عقد أحمد فتوح، مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ إذ ستكون الفترة القانونية لمفاوضاته مع أي نادٍ قد بدأت.

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