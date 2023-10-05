هاتف رائد.. موبايل سامسونج S23 جديد بنصف سعر iPhone 15

تخطت سامسونج هاتفين في عام واحد فقط - هل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE أفضل بكثير من هاتف S21 FE من العام الماضي؟ نعم ولا فهناك العديد من الترقيات الرئيسية خاصة فيما يتعلق بالمعالج والكاميرا ، لكنه لا يزال ليس على مستوى هواتف S23 الحقيقية (أو حتى شيء مثل S22 +).

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

لنبدأ بالحديث عن المعالج. عادةً ما تكون سامسونج صامتة بشأن هذا الموضوع وتقول فقط "معالجة متقدمة 4 نانومتر".

نحن نعلم أنه وضع إما أو - ستحصل إما على Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 وسيتوقف ذلك على المكان الذي تعيش فيه. ليس مثيرًا للإعجاب مقارنةً بهواتف 2023 وشرائح "for Galaxy" الخاصة بها ، ولكنها لا تزال ترقية قوية على شرائح Snapdragon 888 / Exynos 2100 الخاصة بـ S21 FE.

يتضمن تكوين الذاكرة هذا العام 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، مما يلغي خيار 6 جيجابايت القديم. لا يمكنك الحصول على أكثر من 8 جيجابايت ، ولكن الأمر نفسه ينطبق على S23 و S23 + أيضًا. سعة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت بدون فتحة توسيع.

بعد أن غطينا ذلك ، فإن الشيء الرئيسي التالي الذي يجب مناقشته هو الكاميرا الرئيسية المحدثة - فهي الآن تتميز بمستشعر 50 ميجابكسل ، مقارنة بـ 12 ميجابكسل.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن هاتف S23 FE على قدم المساواة مع هواتف S23 أو حتى S22 ، لأنه لا يزال يحتوي على كاميرات فائقة الاتساع (10 ميجابكسل ، 123 درجة) وكاميرا تليفوتوغرافي (8 ميجابكسل ، 3x) ذات دقة أقل. أيضًا ، انخفضت كاميرا سيلفي بشكل غير مبرر إلى دقة 10 ميجابكسل بعد جيلين من مستشعرات 32 ميجابكسل في طرازات FE.

الشاشة كما هو متوقع - لوحة Dynamic AMOLED 2X مسطحة بحجم 6.4 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 60-120 هرتز.

يبلغ قياس الهاتف 158 × 76.5 × 8.2 مم ويزن 209 جرام. هذا يجعلها أكبر من S21 FE (155.7 × 74.5 × 7.9 مم) وأثقل قليلاً عند 177 جرامًا. جسم وداخليات الهاتف مصنوعان من مواد معاد تدويرها - الألومنيوم والزجاج للمستهلك ، بالإضافة إلى البلاستيك للمستهلك بعد الاستهلاك (مأخوذ من شباك الصيد المستبعدة وبراميل المياه وزجاجات PET).

من حيث طول العمر ، يتبع هاتف Galaxy S23 FE الأجهزة الأخرى المتطورة من سامسونج بتحديثات نظام التشغيل الأربعة و 5 سنوات من تصحيحات الأمان (ملاحظة: يأتي الهاتف مع Android 13 / One UI 5.1 ). الهاتف حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء ويمكنك الاشتراك في Samsung Care + لإصلاحات أرخص للأضرار العرضية.

على الرغم من كونه أكبر حجمًا من سابقه ، إلا أن هذا الطراز الجديد لا يزيد من سعة البطارية ، والتي تظل عند 4500 مللي أمبير في الساعة ، كما تظل الشحن السلكي عند 25 وات (يتم تنفيذ 0-50٪ في 30 دقيقة). كما يدعم الشحن اللاسلكي.

السعر

سيطرح هاتف Samsung Galaxy S23 FE للبيع في 5 أكتوبر ، بدءًا من 599 دولارًا. في الهند ، التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.