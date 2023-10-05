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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف رائد.. موبايل سامسونج S23 جديد بنصف سعر iPhone 15

لو نفسك في هاتف رائد..موبايل
لو نفسك في هاتف رائد..موبايل سامسونج S23 جديد بنصف سعر iPhon

تخطت سامسونج هاتفين في عام واحد فقط - هل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE أفضل بكثير من هاتف S21 FE من العام الماضي؟ نعم ولا فهناك العديد من الترقيات الرئيسية خاصة فيما يتعلق بالمعالج والكاميرا ، لكنه لا يزال ليس على مستوى هواتف S23 الحقيقية (أو حتى شيء مثل S22 +).

 

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S23 FE 

لنبدأ بالحديث عن المعالج. عادةً ما تكون سامسونج صامتة بشأن هذا الموضوع وتقول فقط "معالجة متقدمة 4 نانومتر". 

نحن نعلم أنه وضع إما أو - ستحصل إما على Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 وسيتوقف ذلك على المكان الذي تعيش فيه. ليس مثيرًا للإعجاب مقارنةً بهواتف 2023 وشرائح "for Galaxy" الخاصة بها ، ولكنها لا تزال ترقية قوية على شرائح Snapdragon 888 / Exynos 2100 الخاصة بـ S21 FE.

يتضمن تكوين الذاكرة هذا العام 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، مما يلغي خيار 6 جيجابايت القديم. لا يمكنك الحصول على أكثر من 8 جيجابايت ، ولكن الأمر نفسه ينطبق على S23 و S23 + أيضًا. سعة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت بدون فتحة توسيع.

 

بعد أن غطينا ذلك ، فإن الشيء الرئيسي التالي الذي يجب مناقشته هو الكاميرا الرئيسية المحدثة - فهي الآن تتميز بمستشعر 50 ميجابكسل ، مقارنة بـ 12 ميجابكسل.
ومع ذلك ، هذا لا يعني أن هاتف S23 FE على قدم المساواة مع هواتف S23 أو حتى S22 ، لأنه لا يزال يحتوي على كاميرات فائقة الاتساع (10 ميجابكسل ، 123 درجة) وكاميرا تليفوتوغرافي (8 ميجابكسل ، 3x) ذات دقة أقل. أيضًا ، انخفضت كاميرا سيلفي بشكل غير مبرر إلى دقة 10 ميجابكسل بعد جيلين من مستشعرات 32 ميجابكسل في طرازات FE.

الشاشة كما هو متوقع - لوحة Dynamic AMOLED 2X مسطحة بحجم 6.4 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 60-120 هرتز.

يبلغ قياس الهاتف 158 × 76.5 × 8.2 مم ويزن 209 جرام. هذا يجعلها أكبر من S21 FE (155.7 × 74.5 × 7.9 مم) وأثقل قليلاً عند 177 جرامًا. جسم وداخليات الهاتف مصنوعان من مواد معاد تدويرها - الألومنيوم والزجاج للمستهلك ، بالإضافة إلى البلاستيك للمستهلك بعد الاستهلاك (مأخوذ من شباك الصيد المستبعدة وبراميل المياه وزجاجات PET).

من حيث طول العمر ، يتبع هاتف Galaxy S23 FE الأجهزة الأخرى المتطورة من سامسونج بتحديثات نظام التشغيل الأربعة و 5 سنوات من تصحيحات الأمان (ملاحظة: يأتي الهاتف مع Android 13 / One UI 5.1 ). الهاتف حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء ويمكنك الاشتراك في Samsung Care + لإصلاحات أرخص للأضرار العرضية.

على الرغم من كونه أكبر حجمًا من سابقه ، إلا أن هذا الطراز الجديد لا يزيد من سعة البطارية ، والتي تظل عند 4500 مللي أمبير في الساعة ، كما تظل الشحن السلكي عند 25 وات (يتم تنفيذ 0-50٪ في 30 دقيقة). كما يدعم الشحن اللاسلكي.

 

السعر 

 

سيطرح هاتف Samsung Galaxy S23 FE للبيع في 5 أكتوبر ، بدءًا من 599 دولارًا. في الهند ، التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

سامسونج S23 S22 S21 FE Galaxy S23 FE

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