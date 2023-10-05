عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الخليج السعودي يكشف موقفه من إمكانية انتقال محمد شريف للزمالك

محمد شريف
محمد شريف

علق بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج السعودي، على إمكانية رحيل لاعبه الدولي المصري محمد شريف إلى صفوف الزمالك.

وانضم محمد شريف أحد أبرز مهاجمي النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، إلى الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من الأهلي في صفقة انتقال نهائي.

وقال بيدرو إيمانويل في تصريحات تلفزيونية: "أتابع محمد شريف منذ نحو 3 أعوام، واختارته الموسم الماضي لينضم إلى الخليج لكن الفرصة لم تكن متاحة لنا وقتها، وعندما أتيحت تحدثنا مع الأهلي وتعاقدنا معه، إنه لاعب دولي وانضمامه إلينا هذا الموسم خطوة جيدة في مسيرته الكروية، وأنا سعيد جدا بوجوده معنا إنه لاعب رائع ويمتلك الخصائص والإمكانيات التي نحتاجها، ولن يحتاج وقتا طويلا للتأقلم مع الأجواء لأنه يلعب في بلد عربي".

وعن إمكانية انتقال محمد شريق للزمالك، أجاب:" في الوقت الحالي لا يمكن أن نتحدث عن افتراضيات، ولم يتحدث أحد حول هذا الأمر، نحن في مرحلة مهمة جدا هذا الموسم، الدوري السعودي صعب ويضم لاعبين أقوياء، وأتيحت لنا فرصة ضم محمد شريف لفريقنا، ونحن سعداء بوجوده ونعلم أنه سيمنحنا المزيد وننتظر الأفضل منه، ونثق في أنه سيجعلنا جميعا سعداء".

محمد شريف الزمالك الخليج السعودي بيدرو إيمانويل الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول وطقس سيء.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

ترشيحاتنا

دقيقة حداد في مباريات الجولة الثالثة بالدوري لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إلى أرمينيا بـ 10.4 ملايين يورو

جمال عبد الرحيم: الصحافة المصرية كان لها دورا كبيرا في حرب 73

يربط أوروبا بالشرق.. تركيا والإمارات تتفاوضان لإنشاء خط سكة حديد فوق البوسفور

الداخلية تضبط مخدرات ب4 ملايين جنيه بالإسكندرية ومطروح

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ