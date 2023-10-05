مدرب الخليج السعودي يكشف موقفه من إمكانية انتقال محمد شريف للزمالك

علق بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج السعودي، على إمكانية رحيل لاعبه الدولي المصري محمد شريف إلى صفوف الزمالك.

وانضم محمد شريف أحد أبرز مهاجمي النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، إلى الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من الأهلي في صفقة انتقال نهائي.

وقال بيدرو إيمانويل في تصريحات تلفزيونية: "أتابع محمد شريف منذ نحو 3 أعوام، واختارته الموسم الماضي لينضم إلى الخليج لكن الفرصة لم تكن متاحة لنا وقتها، وعندما أتيحت تحدثنا مع الأهلي وتعاقدنا معه، إنه لاعب دولي وانضمامه إلينا هذا الموسم خطوة جيدة في مسيرته الكروية، وأنا سعيد جدا بوجوده معنا إنه لاعب رائع ويمتلك الخصائص والإمكانيات التي نحتاجها، ولن يحتاج وقتا طويلا للتأقلم مع الأجواء لأنه يلعب في بلد عربي".

وعن إمكانية انتقال محمد شريق للزمالك، أجاب:" في الوقت الحالي لا يمكن أن نتحدث عن افتراضيات، ولم يتحدث أحد حول هذا الأمر، نحن في مرحلة مهمة جدا هذا الموسم، الدوري السعودي صعب ويضم لاعبين أقوياء، وأتيحت لنا فرصة ضم محمد شريف لفريقنا، ونحن سعداء بوجوده ونعلم أنه سيمنحنا المزيد وننتظر الأفضل منه، ونثق في أنه سيجعلنا جميعا سعداء".