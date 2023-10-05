المروج الليبي يعلن تعاقده مع أحمد أيوب مدرب الحرس السابق

أعلن نادي المروج الليبي لكرة القدم عن توصله لاتفاق مع أحمد أيوب نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر والأهلي السابق لتوليه القيادة الفنية للفريق خلال مشواره القادم بالدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد.

وكان أيوب والذي سبق وتولي تدريب العديد من الاندية المصرية في مقدمتها اندية الاهلي وبيراميدز والحدود قد وافق على العرض بعدما لمس رغبة إدارة النادي برئاسة السيد عبدالفتاح الناضوري رئيس النادي علي توفير كافه الامكانيات من اجل تحقيق الاهداف التي تلبي رغبة جماهير النادي .

وينتظر أن يقود أيوب تدريبات الفريق خلال معسكره الخارجي والذي تحتضنه مصر خلال الأيام القليلة القادمة.