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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يبحث مع وفد من سيدات أعمال مصر إقامة مؤتمر دولي

محافظ الأقصر و وفدا
محافظ الأقصر و وفدا من سيدات أعمال مصر

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم /الخميس/، وفداً من جمعية سيدات أعمال مصر برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، لمناقشة تجهيزات إقامة المؤتمر السنوي الدولي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 "سيدات شركاء النجاح"، الذي سيقام فى شهر فبراير المقبل.


ورحب محافظ الأقصر - وفقا لبيان - بإقامة المؤتمر على أرض المحافظة، موجها بتوفير كافة المتطلبات والترتيبات اللازمة لخروجه بالشكل اللائق، مؤكدا حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع كافة سيدات مصر في جميع القطاعات الاقتصادية.


ومن جانبها، أوضحت الدكتورة يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، بأن النسخة التاسعة من المؤتمر ستقام في خلال الفترة من 15 حتى 19 فبراير 2024، ما بين محافظة القاهرة ومحافظة الأقصر، بمشاركة 150 سيدة أعمال من 25 دولة، وسيتم خلالها مناقشة الاتجاهات الحديثة في ممارسة الأعمال وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة للصناعات المتوسطة والصغيرة.


وأشارت إلي أنه سيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل بما يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة بجميع القطاعات التي تعمل بها سيدات الأعمال، كما سيتم تنظيم برنامج سياحي للمناطق الأثرية والسياحية بالأقصر للوفود الأجنبية ولعضوات الجمعية المشاركات في المؤتمر، وذلك في إطار حرص الجمعية على الترويج للسياحة والحضارة المصرية القديمة.
 

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