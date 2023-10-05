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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوروسيا دورتموند يجدد عقد الحارس كوبل

كوبل
كوبل

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، عن تجديد عقد حارس مرماه جريجور كوبل حتى صيف 2028.

 وكان عقد كوبل السابق يمتد حتى  صيف عام 2026.

وعبر كوبل عن سعادته قائلًا: "أنا عاطفي للغاية، ودورتموند فريق مؤسسة كروية عاطفية وسيجنال إدونا بارك ملعب عاطفي، أعتقد أننا مناسبون حقا لدي شعور بأنني لم انته بعد هنا من عملي بعد".

 وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي بالنادي: "في دورتموند تطور كوبل ليصبح حارس مرمى من الطراز العالمي، وقد جذب انتباه العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، نحن فخورون بأننا يمكننا إلهامه بالبقاء في دورتموند رغم كل تلك الخيارات".

 وانضم كوبل إلى دورتموند قادما من شتوتجارت في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021، حيث شارك في 84 مباراة منذ ذلك الحين.

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