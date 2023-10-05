تعرف على موعد وتفاصيل قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

نشر ماهر همام نجم الاهلي السابق موعد وتفاصيل قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وكتب ماهر همام : الاتحاد الإفريقي يُعلن غداً الجمعة سحب قرعه بطوله الكونفدرالية في الثالثة عصراً ، ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا بعدها في الرابعة عصر الجمعة🏆🦅

وينطلق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس2024.

وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وصل الأهلي بالفوز 7-0 ذهابا وإيابا على سان جورج الإثيوبي.

فيما تأهل بيراميدز في مشاركته الأولى من المسابقة لدور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي بالفوز 6-1 في مجموع المباراتين.

وفي الكونفدرالية تأهل الزمالك وفيوتشر أيضا لدور المجموعات.

تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي عن تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق.