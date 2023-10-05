روسيا: مصر أكبر شركاء موسكو تجاريا بأفريقيا في عام 2023

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن جمهورية مصر العربية هي أكبر الشركاء لموسكو بين الدول الأفريقية من حيث حجم التبادل التجاري في الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.



وذكرت الوزارة - بحسب بيانات، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن حجم التجارة مع الدول الإفريقية ارتفع بنسبة 43.5% على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، في الفترة من يناير - أغسطس 2023، مؤكدة أن مصر من أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الإفريقية في القارة السمراء، تلاها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.



وأشارت إلى أنه في عام 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية إلى 18 مليار دولار، منوها إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مقال رأي بعنوان "روسيا - إفريقيا" نشر سابقا على أنه يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.



وأضافت أنه أكد على نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الإفريقية في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 35%، وأن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا، وأن حجم التجارة بين البلدين (مصر وروسيا) في عام 2022 ارتفع بنسبة 28.8%، وفي الأشهر الخمسة من هذا العام - بنسبة 7% أخرى، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع إفريقيا يتم مع مصر.



يشار إلى أنه في 26 يوليو، التقى بوتين بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذكر أن المشاريع المشتركة بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة، تتطور وفقا للخطة المحددة.