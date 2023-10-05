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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مواد غذائية غير صالحة في حملات تفتيش بالدقهلية.. صور

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شن مجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية عدة حملات مكبرة على المحلات والأسواق وذلك  بناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وبإشراف رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا.

 

  وذلك لمراقبة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وبالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة طلخا والإدارة الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري والبيئة "اللجان الخماسية والحملات التموينية لمراقبة الأسعار والمنتجات حيث أسفرت عن اعدام طحينه وخضروات وزيت غير صالح للاستخدام الآدمي، إعدام 2 لتر عصير  غير صالحة للاستهلاك الادمي، كذلك تحرير محضر عدم  حمل شهادة صحية و تحرير محضر عدم توافر اشتراطات صحية.

وذلك تحت إشراف أحمد محمد إبراهيم نائب رئيس المركز، فاتن السيد  مدير البيئة، السعيد جمال عرفه  مفتش الصحة، أميرة عبدالجواد مدير تنميه اقتصاديه ورضا عبد القادر  تفتيش مالي وإاداري. 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنتجات المقدمة رئيس مركز ومدينة غير صالحة للإستهلاك الآدمي غير صالحة للاستهلاك لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ير صالحة للإستهلاك الآدمى مراقبة الأسعار

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