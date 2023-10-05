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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

صدى البلد

نشر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك صورا جديدة  عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي إنستجرام.

وأثار فتوح الجدل بظهوره بالتيشيرت الأحمر، واعتبره البعض تلميحا لتوقيعة للنادي الأهلي، وجاءت التعليقات: بيلمح للتوقيع للأهلي، لا يا فتوح احنا بنحبك، هتخسر جمهور كتير بيحبك لو روحت الأهلي، هتنور الأهلي يا فتوح.

 

ووشهد ملف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، تطورا مفاجئا، بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، في واحدة من الصفقات المرتقبة للمارد الأحمر، وسط اهتمام كبير من القلعة الحمراء بخطف لاعب جديد من الزمالك بعد نجاحهم في الحصول على خدمات إمام عاشور في الفترة الماضية.

وكانت العديد من التقارير تشير إلى أن هناك مفاوضات قوية بين النادي الأهلي وأحمد فتوح من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، حيث كشف عدد من الإعلاميين أن أحمد فتوح يقترب بقوة من الانتقال لصفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

تطور مفاجئ في ملف أحمد فتوح  
وفي تطور مفاجئ في ملف أحمد فتوح، اتخذ اللاعب قرارا عاجلا برفض العروض المقدمة من قبل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حسبما أعلن الإعلامي إسلام صادق.

وقال “صادق”، خلال تصريحات من خلال برنامجه “البريمو” المذاع من خلال قناة “تن”، إن أحمد فتوح كان قد عقد جلسة هو ووكيله مع رجال أعمال أهلاوية من أجل التوقيع مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه، مع عربية هدية بـ 5 ملايين جنيه، إلا أن اللاعب رفض التوقيع للأهلي، وأكد أنه سينتظر موقف الزمالك أولا.

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