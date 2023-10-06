بركات مشيدا بسموحة: سينافس على مركز متقدم هذا الموسم

أشاد الإعلامي محمد بركات، بفريق سموحة، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق الساحلي على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



وقال بركات في تصريات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): "أتوقع أن ينافس سموحة على مركز متقدم في الموسم الحالي من الدوري الممتاز".



وتابع: "سموحة أبرم صفقات قوية تحت إشراف المدير الفني أحمد سامي، الذي قام ببناء الفريق بنفسه وإعداده قبل بداية الموسم".



وواصل: "الفريق قدم مردودا قويا أمام المقاولون العرب، ووضعه في الجدول كان سيختلف لولا تعادله مع الجونة في الدقائق الأخيرة".



وعن أزمة فادي فريد مهاجم الفريق، قال بركات: "فادي فريد أصر على تنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق، رغم أنه ليس المتخصص الأول في الفريق لتنفيذها، وسيكون هناك موقف من أحمد سامي تجاه اللاعب".