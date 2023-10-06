حسام عاشور يوجه رسالة اعتذار لـ الخطيب | تفاصيل

وجه حسام عاشور نجم وقائد الأهلي السابق رسالة اعتذار لـ محمود الخطيب رئيس النادي .

واكد حسام عاشور في تصريحات تليفزيونيه أن الاهلي هو بيته حيث أنه قضي وقت أطول في الاهلي من بيته مشددا أنه كان يتمني أن ينهي مسيرته في الأهلي.

وأضاف أن الخطيب هو قيمة وقامة كبرى وعلاقته به طيبة الآن مشددا أنه يعتذر له عن ما بدر منه في الماضي.

وقال إنه كان يرغب أن يستمر موسم آخر في الأهلي ليصبح أكثر لاعب في العالم توج بالبطولات ولكن لجنة التخطيط أخبرته أن الأهلي سيقييم له حفل الاعتزال و سيسافر للخارج لدراسة التدريب أو الإدارة ليكون من كوادر النادي.

واضاف أنه شعر بالحزن الشديد لقرار رحيله عن الأهلي مشددا أن الجمهور هو من صنع اسمه .

وتابع أنه حتي الوقت الحالي يشعر بمحبه الجماهير له .