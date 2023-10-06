أحمد فتوح يصدم جماهير الزمالك بعد أنباء اقترابه من الأهلي

فاجأ أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بالتزامن مع أنباء مفاوضات الأهلي لضمه لصفوفه.

ونشر ظهير أيسر فريق الزمالك عبر حسابه على "انستجرام"، صورًا له داخل سيارته الفارهة مرتديا تى شيرت أحمر وبنطال اسود اللون، مما نال إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

ووفقا لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، فإن كولر منح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وأوضح حتحوت أن كولر منح إدارة الأهلي الموافقة على التفاوض مع أحمد فتوح ويضعه على رأس خيارات الجبهة اليسرى مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي.