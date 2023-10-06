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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عاشور: فايلر سبب رحيلي عن الأهلي

صدى البلد

كشف حسام عاشور نجم وقائد الأهلي السابق عن سر رحيله عن الفريق .

 

وأكد حسام عاشور في تصريحات تليفزيونية أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق هو من طلب رحيله عن الفريق علي الرغم من اجتماعه به فور توليه المهمه وأخبره أنه يرغب في الاستمرار لموسم آخر ليصبح أكثر لاعب تتويجا بالبطولات في العالم و أخبره أن لاعبي الفريق الكبار سيعاونوه في حل أي أزمات تواجه .

 

وأضاف حسام عاشور أنه فوجئ عقب ذلك.ان لجنة التخطيط تخبره أن فايلر لا يرغب في استمراره مع الفريق مشددا أنه شعر بالحزن الشديد عقب هذا القرار 

 

وتابع أن هناك العديد من اللاعبين ظلوا على تواصل معه عقب رحيله أبرزهم حسام غالي ووليد سليمان مشددا أن البعض الآخر لم يتواصلوا معه حتى عقب إصابته بالرباط الصليبي وهو ما احزمه بشدة. 

 

وتابع أن الجيل الذهبي للأهلي هو جيل ابو تريكه و بركات وعماد متعب .

أبو تريكة الرباط الصليبى حسام غالي عماد متعب وليد سليمان ووليد سليمان

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