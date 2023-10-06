نجم الأهلي عن إمام عاشور : صفقة القرن للفريق

تغنى رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، بتألق إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، بسبب المستوى الذي ظهر عليه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.



وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " إمام إضافة قوية للغاية بالنسبة للأهلي لأنه مميز للغاية على المستوى الفني، وهذا رأيي في اللاعب منذ أن كان في الزمالك".



وتابع: "إمام صفقة القرن للأهلي لأنه متكامل في كل نواحي ومهارات اللعب، ويستطيع المشاركة في أكثر من مركز".



وأتم: "إمام هو نجم الفريق في الأهلي منذ بداية الموسم، وهذا يبرهن على مدى جودته، وعودته للمنتخب أمر طبيعي".