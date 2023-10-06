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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الأهلي : الأفضل للفريق تجنب مواجهة هذا الثنائي في دور المجموعات بدوري الأبطال

صدى البلد

يرى رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن الأفضل للفريق الأحمر هو تجنب مواجهة بيراميدز والنجم الساحلي التونسي في دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.


وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " من الأفضل للأهلي تجنب مواجهة بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".


وتابع: "النجم الساحلي التونسي سيكون خصما صعبا أيضا، لذلك من الأفضل ألا يصطدم الأهلي بمواجهته في دور المجموعات".


وأتم: "الأهلي أصبح قويا ومتماسكا تحت قيادة كولر، والفريق تحول بشكل كبير على المستوى الدفاعي منذ الخسارة بخماسية أمام صن داونز في الموسم الماضي".

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