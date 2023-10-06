أحمد عبدالرؤوف: قلة الخبرات وراء تراجع مستوى دفاع بلدية المحلة

علق أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، على تعادل فريقه اليوم، مع فريق زد، بنتيجة 3-3، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



وقال عبدالرؤوف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " حساسية المباريات غائبة عن لاعبي خط دفاع بلدية المحلة، بالإضافة إلى قلة الخبرات، وهما السببان في تراجع المستوى الدفاعي في الفريق".



وتابع: "أتمنى أن نقدم كرة مختلفة والبقاء في الدوري، وأشكر فريقي على ما قدمه خلال المباريات الأخيرة".



وأتم: " أود أن أعتذر عن نزولي لأرضية الملعب وانفعالي عقب الطرد الذي حصل عليه ماجد هاني".