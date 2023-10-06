محمود المخبري يكشف عن بديل فتوح بالزمالك ودور الأهلي في الصفقة

كشف الناقد محمود المخبزي رئيس قسم الرياضة بموقع صدى البلد، عن الموقف النهائي لـ أحمد فتوح نجم الزمالك من تجديد عقده مع الفريق .

وأكد في تصريحات عبر برنامج اللعيب أن الزمالك حاليا يخوض مفاوضات جادة مع فتوح لتجديد عقده مشددا أن فتوح يرغب في الحصول على ٧ أضعاف راتبه الحالي مع الزمالك للموافقه على تجديد العقد.

واضاف أن في حال فشل المفاوضات قرر الزمالك أن يكون البديل هو أحمد حمدي نجم انبي خاصة وأنه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات مميزة.

وتابع أن الفترة المقبلة ستحدد ما سيحدث في الزمالك مشددا أن الأهلي يرغب في ضم اللاعب ولكن بشرط أن تكون المتطلبات المادية مناسبة.