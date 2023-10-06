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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود المخبزي يكشف عن مفاجأة الأهلي لمحمد الشناوي ومصير عبد المنعم

صدى البلد

كشف الناقد محمود المخبزي عن تفاصيل جلسه ستجمع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مع مسؤولي النادي خلال الأيام المقبلة. 

وأكد المخبزي في تصريحات عبر برنامج اللعيب أن مسؤولي الاهلي سيعقدوا جلسه مع الشناوي من أجل تعديل عقده مع الفريق خاصة وأنه اللاعب الوحيد الذي لم يعدل عقده بالاضافه لانه تلقي عدد كبير من عروض الاحتراف ولكنه فضل البقاء داخل الفريق لحاجة الأهلي له.

وأضاف أن الاهلي ينوي أيضا البدء في مفاوضات تجديد عقد عبدالمنعم نجم الفريق على الرغم من أن عقده سينتهي ٢٠٢٥ ولكن الاهلي يرغب في حسم الأمور مبكرا حتي لا تتكرر ازمه حسين الشحات .

الأهلى الشناوي حسين الشحات عبد المنعم محمد الشناوي حارس مرمى الاهلى

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