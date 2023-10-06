محمود المخبزي يكشف عن مفاجأة الأهلي لمحمد الشناوي ومصير عبد المنعم

كشف الناقد محمود المخبزي عن تفاصيل جلسه ستجمع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مع مسؤولي النادي خلال الأيام المقبلة.

وأكد المخبزي في تصريحات عبر برنامج اللعيب أن مسؤولي الاهلي سيعقدوا جلسه مع الشناوي من أجل تعديل عقده مع الفريق خاصة وأنه اللاعب الوحيد الذي لم يعدل عقده بالاضافه لانه تلقي عدد كبير من عروض الاحتراف ولكنه فضل البقاء داخل الفريق لحاجة الأهلي له.

وأضاف أن الاهلي ينوي أيضا البدء في مفاوضات تجديد عقد عبدالمنعم نجم الفريق على الرغم من أن عقده سينتهي ٢٠٢٥ ولكن الاهلي يرغب في حسم الأمور مبكرا حتي لا تتكرر ازمه حسين الشحات .