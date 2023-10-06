محمود المخبزي يكشف كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

كشف الناقد محمود المخبزي عن قرار مجلس إدارة الأهلي بشان ضم لاعبين من بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

واكد المخبزي في تصريحات عبر برنامج اللعيب أن الأهلي قرر قطع علاقته بـ بيراميدز وأن يقتصر الأمر على التفاوض مع لاعبين انتهي عقدهم مع الفريق مشددا أن أسامة جلال نجم بيراميدز سيقوم بتجديد عقده مع الفريق قريبا ووليد الكرتي أيضا.

وتابع أن قرار الأهلي جاء بسبب شكوى بيراميدز المتعددة ضده في وزارة الرياضة بالإضافة للأزمة الأخيرة بين حسين الشحات والشيبي وقيام نجم بيراميدز برفع دعوى قضائية ضد الشحات.

وتابع أن قرار الأهلي نهائي بسبب شكوى بيراميدز المتكررة ضد النادي .