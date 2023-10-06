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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للفريق قبل مواجهة البنك الأهلي

صدى البلد

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مستوى جيدًا أمام أرتا سولار الجيبوتي خلال الشوط الثاني تحديدًا، بعد ملحمة جماهيرية ومساندة غير مسبوقة للاعبين والجهاز الفني، مطالبًا بالاستمرار على نفس المستوى خلال المواجهات المقبلة.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك سيخوض مواجهة هامة وصعبة أمام البنك الأهلي، ولابد أن يستمر الفريق على نفس المستوى الذي لعب به خلال الشوط الثاني أمام أرتا سولار، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري".

وأضاف: "البنك الأهلي سيضع في اعتباره أنه يواجه الزمالك، وهو يمر بمرحلة صعبة بعدما خسر أمام بيراميدز وطلائع الجيش، وأوسوريو لو استمر بنفس التشكيل الذي لعب به خلال الشوط الثاني أمام أرتا سولار سيحقق الانتصار".

وزاد: "أوسوريو لعب بالطريقة العادية في الشوط الثاني، وهي الطريقة المفضلة للاعبي الزمالك والتي تلائم قدراتهم".

وبسؤاله عن انتخابات نادي الزمالك، وقال: “سندعم الرياضيين في انتخابات نادي الزمالك على رأسهم فاروق جعفر وأحمد سليمان، ولا علاقة لنا بمن سينجح في النهاية والأهم هو أن يضع الزمالك رقم 1 في حساباته، والقائمة من الصعب أن تنجح بالكامل”

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