وليد صلاح الدين : حزين على خسارة "زد" نقطتين أمام بلدية المحلة

علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، على تعادل فريقه أمس، مع بلدية المحلة، بنتيجة 3-3، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال صلاح الدين في تصريات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " حزين على خسارة نقطتين في لقاء اليوم رغم ما قدمه الفريق خلال اللقاء، ولكننا كنا الأقرب للفوز".



وتابع: "المباراة كانت قوية للغاية بين الفريقين، وشهدت 5 أهداف في الشوط الأول، وكان من المفترض أن ننهي اللقاء في الشوط الثاني بعد طرد بلدية المحلة".



وواصل: "الفريقان كانا يريدان تجنب الخسارة، ولذلك تراجع الأداء في الشوط الثاني".



وأتم: "التحكيم في المباراة كان في أفضل حالاته، ولكن كنت أتمنى أن يراجع الحكم الحالات التحكيمية مع الـ(VAR) بنفسه".