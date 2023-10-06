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رئيس التحرير
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رياضة

حسن مصطفى: اختيارات فيتوريا لقائمة لاعبي المنتخب في المعسكر المقبل “منطقية”

صدى البلد

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن اختيارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة اللاعبين للمعسكر القادم "منطقية" لكن كان عليه اختيار مهند لاشين لاعب خط الوسط، مشيرًا إلى كان من الوارد ضمه على حساب محمود حمادة الذي لم يقدم الأداء الجيد مع فريق المصري حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيتوريا يُصر على ضم محمود حمادة لأنه من اكتشافاته، لكن مهند لاشين يقدم مستوى جيد من بداية الموسم مع بيراميدز، لكن هناك خبرات كبيرة في وسط الملعب مثل طارق حامد، وأيضا عليه تقليل الأعمار السنية وأن يكون هناك قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين لمنتخب مصر، ومعظم لاعبي الوسط عناصر جيدة مثل حمدي فتحي وطارق حامد، لكن متحفظ على قرار فيتوريا بعدم ضم مهند لاشين".

وأضاف: "كل الاختيارات طبيعية، واستبعاد كهربا قد يكون لأنه لم يصل لقمة لياقته البدنية رغم أنه كان في الموسم الماضي موفق في العديد من المباريات، وبدأ مهاجم الأهلي في التحسن خلال المباراتين الأخيرتين، وشعرت بتطور مستواه بدنيًا وهو أفضل حاليا، كان من الممكن ضمه".

وواصل: "اختيارات فيتوريا لحراس المرمى جيد، لأنهم الافضل وسبق لهم التواجد في المعسكرات السابقة، وأرى أن هناك حراس لو استمروا في تقديم أداء جيد، فسينضموا لمنتخب مصر، ولا أعرف هل فيتوريا يريد لاعبين صغار في السن أم يحتاج لخبرات بلاعبين كبار في السن، ولذلك يجب عليه توضيح الأمور، بعدما قام بضم طارق حامد صاحب السن الكبير، وأيضا محمد صبحي الذي قال أنه من أصغر حراس الدوري ولم يكمل 25 عاما".

وزاد: "لم يعجبني موقف حسين الشحات مع سامي قمصان مدرب الأهلي، لكن كان من الأفضل أن يتصرف الثنائي بشكل أفضل، خصوصًا أن اللاعب كان في طريقه للخروج من الملعب، ولكن المشهد لم يكن جيدًا على شاشة التليفزيون، في ظل وجود جدال بينهما خلال خروج حسين من الملعب، وظهر المدرب منفعلًا خصوصا أن حسين الشحات نال بطاقة صفراء".

وحول ملف أحمد فتوح وتجديد عقده مع نادي الزمالك، قال: "هو لاعب مهم للمنتخب المصري، ورغم أن روي فيتوريا لم يكن لديه قناعة بمستواه مؤخرًا، وأنصح نادي الزمالك بتجديد عقده سريعًا، والوصول معه لصيغة اتفاق، كان يلعب بنصف مستواه أمام أرتا سولار وكان مؤثر للغاية".

وتابع: "الزمالك يضم ثنائي جيد في حراسة المرمى، وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى ويحتاج ايضا لاعب آخر لأن مستوى حاتم سكر غير جيد ولا يليق بالزمالك، وثنائي في خط الدفاع مع محمود الونش والزناري ومحمود علاء".

وأتم: "لو كنت مسئولا في الزمالك سأتجه لضم وليد الكرتي وعمر كمال عبدالواحد، بالإضافة لمهاجم وجناح يمين مع 2 مساكين، الفريق في حاجة لـ12 صفقة، مع توجيه الشكر لـ حمزة المثلوثي وأن يكون آخر موسم له".

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