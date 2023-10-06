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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عاشور يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعبي الأهلي

حسام عاشور
حسام عاشور

أبدى حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، اعتذاره إلى جماهير القلعة الحمراء على طريقة رحيله من الفريق في وقت سابق.

وقال حسام عاشور في تصريحات للإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس : "بعض اللاعبين ابتعدوا عني بعد رحيلي عن الأهلي".

وأضاف: "عندما رحلت إلى الاتحاد وتعرضت للإصابة بالرباط الصليبي لم يتصلوا للاطمئنان عليا وهناك لاعبين لم تربطني بهم علاقة قوية تواصلوا معي".

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي بعد خلاف مع مجلس الإدارة الحالي الذي كان يطالبه بالإعتزال ليخرج اللاعب بتصريحات عبر السوشيال ميديا وهذا ما اغضب الإدارة تجاه اللاعب ليرحل دون تكريم.

ويعد حسام عاشور أحد قادة الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته.

ويمتلك حسام عاشور الكثير لدي جمهور النادي الأهلي الذين مازال يتغني بمسيرته الحافلة مع الفريق.

أرقام حسام عاشور 

حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر ونجح فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

ويعتبر حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء فى تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام 2006.

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