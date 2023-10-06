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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة صيفية لـ رانيا الملاح تسحر العيون فى إسبانيا.. صور

رانيا ملاح
رانيا ملاح

نشرت الفنانة رانيا الملاح صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت رانيا في الصورة بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية ملابس مكشوفة معتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال جمال ملامحها مع تسريحة الشعر المنسدل علي ظهرها.

 

يذكر أن آخر أعمال رانيا الملاح مسلسل بنون الذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم، هاني عادل، بسنت شوقي، محمود حجازي، هيا فياض، يارا عزمي، رشا بن معاوية، محمد نبيل، رانيا الملاح، مريم سعيد صالح، ميريت عمر الحريري، محمد حسيب، والعمل من تأليف محمود محرم ورفيق القاضي وقصة أسامة حسام الدين، وإخراج أسد فولادكار.

وشاركت أيضا فى مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

كما شاركت فى مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٥_١٥٥٤٠١

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