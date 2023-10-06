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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطرح رسميا جهاز التتبع عن بعد SmartTag 2

SmartTag 2
SmartTag 2

طرحت علامة سامسونج الكورية الجنوبية الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها جالاكسي SmartTag 2، والذى يدعم البلوتوث والنطاق الفائق العرض UWB معًا، عكس الإصدار السابق منه.

وبحسب “فون آرينا” التقني، صممت سامسونج الجهاز بالكامل، وزودته بإطار معدني لحمايته من التآكل، مع رفع كفاءة مقاومة الغبار والماء بمعيار IP67، لمقاومة للماءحتي عمق متر، ولمدة 30 دقيقة.

يمكنك الحصول على جهاز جالاكسي SmartTag 2 في لونين هما الأسود والأبيض، بقيمة 30 دولارًا أمريكياً، كما أن بطارية الجهاز قابلة للاستبدال على عكس النسخة الأولي منه، كانت ببطارية غير صالحة للإستبدال.

SmartTag 2

جدير بالذكر أن سامسونج أتاحت لأصحاب الحيوانات الأليفة وضعًا ليتم تفعيله عند ضياع الحيوان الأليف، وكذلك وضعًا آخر عند المشي معه.

يعمل جهاز SmartTag 2 مع أجهزة سامسونج فقط عبر تطبيق SmartThings، ولا يدعم الجهاز ميزة العثور على الأجهزة من جوجل Find My Device.

سامسونج SmartTag SmartTag 2 جالاكسي SmartThings

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