لأول مرة | حسام عاشور يكشف سر خلافه مع الأهلي "تفاصيل"

فجر حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خلافه ورحيله عن الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية، والأسباب التي جعلته يرحل من الفريق.



وأكد نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية: "فايلر، كان من أسباب رحيلي عن النادي الأهلي، والمعاملة بيننا ماكنتش كويسة، ولجنة التخطيط أخبرتني حينها بقراره، لم أكن أتوقع ذلك لذا شعرت بالحزن.

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي بعد خلاف مع مجلس الإدارة الحالي الذي كان يطالبه بالإعتزال ليخرج اللاعب بتصريحات عبر السوشيال ميديا وهذا ما اغضب الإدارة تجاه اللاعب ليرحل دون تكريم.

ويعد حسام عاشور أحد قادة الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته.

ويمتلك حسام عاشور الكثير لدي جمهور النادي الأهلي الذين مازال يتغني بمسيرته الحافلة مع الفريق.

أرقام حسام عاشور

حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر ونجح فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

ويعتبر حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء فى تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام 2006.