عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة | حسام عاشور يكشف سر خلافه مع الأهلي "تفاصيل"

حسام عاشور
حسام عاشور

فجر حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خلافه ورحيله عن الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية، والأسباب التي جعلته يرحل من الفريق.


وأكد نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية: "فايلر، كان من أسباب رحيلي عن النادي الأهلي، والمعاملة بيننا ماكنتش كويسة، ولجنة التخطيط أخبرتني حينها بقراره، لم أكن أتوقع ذلك لذا شعرت بالحزن.

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي بعد خلاف مع مجلس الإدارة الحالي الذي كان يطالبه بالإعتزال ليخرج اللاعب بتصريحات عبر السوشيال ميديا وهذا ما اغضب الإدارة تجاه اللاعب ليرحل دون تكريم.

ويعد حسام عاشور أحد قادة الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته.

ويمتلك حسام عاشور الكثير لدي جمهور النادي الأهلي الذين مازال يتغني بمسيرته الحافلة مع الفريق.

أرقام حسام عاشور 

حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر ونجح فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

ويعتبر حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء فى تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام 2006.

حسام عاشور النادي الأهلي الاعتزال الفريق الأحمر تلف مفاجأة من العيار الثقيل نجم النادي الأهلي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

محمود المخبزي يكشف كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

حسام عاشور يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعبي الأهلي

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

ترشيحاتنا

حدث ليلا | الجالية المصرية بالخارج تؤيد السيسي .. تفاصيل جديدة بشأن صحة هاني الناظر .. كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

السماء تمطر عناكب في أمريكا.. ما القصة؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-10-2023 والقنوات الناقلة

بعد انخفاض 8 أيام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البرجر المنزلى

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

بعد انتشاره في أنحاء من العالم .. علامات تؤكد دخول البق بمنزلك ؟

تعرف على فوائد الطحينة للبشرة

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ