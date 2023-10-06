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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تحذر جوجل وأبل من غرامات تصل لـ50 مليون دولار

تغريم جوجل وأبل
تغريم جوجل وأبل

قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن شركة جوجل التابعة لألفابت وشركة أبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات، وحذرت من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت هيئة الاتصالات الكورية في بيان لها إن عملاقي التكنولوجيا أجبرا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببا في تأخير غير عادل في مراجعة تطبيقات.

 

وجاء في البيان أن الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات في شأن فرض غرامات.

 

ولم ترد جوجل وأبل على الفور على طلبات من رويترز للتعليق.


ووافقت كوريا الجنوبية في عام 2021 على تعديل لقانون شركات الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.


وقالت الهيئة إن قيام غوغل وأبل بفرض طرق دفع معينة و«فرض رسوم تمييزية من أبل على مطوري التطبيقات المحليين» يقوض على الأرجح الهدف من القانون والمتمثل في تعزيز المنافسة العادلة.

ألفابت جوجل وآبل فرض غرامات كوريا الجنوبية هيئة الاتصالات تعزيز المنافسة المنافسة العادلة

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