إزالة فورية لبناء بدون ترخيص في الغردقة

أصدر اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال الغردقة، اليوم، توجيهاته لقسم التعديات بالحي للقيام بإزالة بناء بدون ترخيص في منطقة تقسيم النور، لقطعة الأرض رقم 480، تمت العملية بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق بهدف الحفاظ على نظام البناء والتخطيط العمراني في المنطقة.

وفي نفس السياق، تابع قسم التعديات بحي شمال جهوده لليوم الثاني على التوالي، حيث تم رصد وإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص في منطقة مبارك 7، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية حازمة لمتابعة ورصد جميع التعديات على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.