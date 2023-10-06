حرب الرقائق الإلكترونية.. أمريكا تعتزم فرض قيود جديدة على الصين

تستعد إدارة الرئيس جو بايدن لتشديد القيود على تصدير معدات صناعة الرقائق والشرائح المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في مجال التكنولوجيا.

ووفقًا لمصادر مطلعة، حذر مسؤولون أمريكيون الصين في الأسابيع الأخيرة من أنه سيتم تحديث القواعد المفروضة على هذه الشحنات في هذا الشهر. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وستضيف التحديثات قيودًا جديدة وستغلق ثغرات في القواعد التي تم الكشف عنها لأول مرة، والتي أثارت غضب بكين وزادت من توتر العلاقات مع واشنطن.

قيود جديدة

تم نشر قانون بعنوان "ضوابط التصدير لمواد صناعة أشباه الموصلات، تعديلات قائمة الكيانات" على موقع مكتب إدارة وميزانية (OMB) يوم الأربعاء. وأكد شخص مطلع على المسألة، طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا القانون يشير إلى القيود المتوقعة على إرسال معدات صناعة الرقائق إلى الصين.

ولا يتم نشر قواعد ضبط التصدير عادة من قبل OMB حتى يكون هناك اتفاق بين وزارات الخارجية والدفاع والتجارة والطاقة على مضمونها، حسبما قال مسؤولون سابقون.

ولم يتم نشر قانون مصاحب يحدث قيودًا على تصدير الشرائح المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي بعد. وقال مصدر إن إدارة بايدن تسعى إلى نشر كلا القانونين في نفس الوقت.

التأثيرات

تهدف هذه الخطوة إلى حماية التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة وإحباط جهود الصين لتطوير صناعة شبه موصلات مستقلة. كما قد تؤثر هذه الخطوة سلبًا على شركات صناعة المعدات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، التي تعتمد على الصين كسوق رئيسية.